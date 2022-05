Iren, depositate liste candidati per rinnovo CdA

Iren

(Teleborsa) -, multiutility quotata a Piazza Affari, ha comunicato che sono stateper il triennio 2022-2023-2024, in vista della prossima assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà il 21 giugno 2022.La Lista 1 è quella degliFinanziaria Sviluppo Utilities S.r.l., Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A., Comune di Reggio Emilia in proprio e in qualità di mandatario delle Parti Emiliane, Comune di La Spezia, titolari complessivamente di 663.486.392 azioni, pari al 51% del capitale sociale, e 1.294.472.776 diritti di voto, pari alcon riferimento alle delibere assembleari con voto maggiorato di Iren.La: Pietro Paolo Giampellegrini, Tiziana Merlino, Cristina Repetto, Giuliana Mattiazzo, Patrizia Paglia, Francesca Culasso, Francesca Grasselli, Giacomo Malmesi, Gianluca Micconi, Cristiano Lavaggi, Luca Dal Fabbro, Moris Ferretti, Gianni Vittorio Armani, Paola Girdinio, Paolo Rizzello., titolari complessivamente di 55.855.061 azioni pari al 4,29% del capitale sociale e 55.855.061 diritti di voto pari al 2,83% del totale dei diritti di voto, hanno candidato Licia Soncini ed Enrica Maria Ghia.Essendo la lista 1 presentata da azionisti che complessivamente rappresentano più del 40% dei diritti di voto, nel caso la stessa lista ottenga il maggior numero di voti dalla lista 1 verranno trattidel CdA. Icomponenti saranno tratti dalla lista 2.