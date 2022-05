Leonardo, assembla approva bilancio 2021 e dividendo di 0,14 euro

Leonardo

(Teleborsa) -degli azionisti dihae ha preso visione del Bilancio Consolidato. I soci hanno approvato laa valere sull'utile dell’esercizio 2021 pari a 0,14 euro. Il dividendo sarà posto in pagamento a decorrere dal 22 giugno 2022, con record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo) 21 giugno 2022 e previo stacco della cedola n. 12 in data 20 giugno 2022.Con riguardo alla Relazione sulla politica in materia die sui compensi corrisposti, l'assemblea ha approvato con deliberazione vincolante la prima sezione della Relazione e ha deliberato in senso favorevole in ordine alla seconda sezione. Infine, l'assemblea hanei confronti dell'amministratore delegato Alessandro Profumo - presentata da un azionista titolare di 25 azioni (pari allo 0,0000043% del capitale sociale) - con il voto contrario dell'88,727% circa del capitale rappresentato in assemblea.Leonardo sottolinea che l'assemblea ha registrato una consistente partecipazione degli- presenti con il 48,089% del capitale sociale rappresentato in assemblea.