Generalfinance, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo di 0,59 euro

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, ha approvato ile la distribuzione di un- al lordo delle ritenute di legge - per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione; il dividendo sarà posto in pagamento il giorno 17 aprile 2024, la data di stacco e la record date (data di legittimazione al pagamento del dividendo) saranno rispettivamente il 15 aprile 2024 e il 16 aprile 2024.Inoltre, i soci hanno approvato: la Relazione annuale sulle Politiche di(prima e seconda sezione); la conferma di Federica Casalvolone e Gabriele Albertini quali componenti del Consiglio di Amministrazione; il Conferimento dell'incarico allaEY per gli esercizi 2026-2034.