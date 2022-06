Cy4Gate, controllata al 100% Aurora approva bilancio 2021

Cy4Gate

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha comunicato che ile il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, attualmente in fase di Revisione da parte di KPMG. I ricavi delle vendite e delle prestazioni di Aurora ammontano a 45,7 milioni di euro, con un incremento del 19% rispetto al 31 dicembre 2020 (38,5 milioni). L'EBITDA è pari a 11 milioni di euro (10,1 milioni l'anno prima). L'utile d'esercizio è pari a 6,1 milioni di euro, rispetto a 5,8 milioni per l'esercizio 2020."Il gruppo Aurora, acquisito da Cy4Gate lo scorso marzo nel contesto di un percorso strategico volto a costituire un polo nazionale della Cyber Intelligence e Cyber Security, ha chiuso l'anno 2021 con una, così confermando la solidità di una realtà che da oltre 30 anni esprime una leadership di mercato, ulteriormente irrobustita grazie alle sinergie che si realizzeranno nel contesto di Cy4gate Group", hadel gruppo Cy4Gate."Il, da cui deriverà in primis la messa a fattor comune di significative competenze in termini di prodotto e tecnologiche, segna un marcato passo in avanti nella creazione di capacità nazionali nel dominio della cyber security e intelligence - ha aggiunto Galtieri - peraltro in linea e a supporto della strategia nazionale di cyber security emanata dalla Presidenza del Consiglio, che nel suo strutturato Piano di implementazione contiene misure e linee guida tese al, favorendo e promuovendo le iniziative di R&D nel settore".I ricavi delle vendite e delle prestazioniammontano a 63,6 milioni di euro, con un incremento del 24% rispetto al 31 dicembre 2020 (51,4 milioni). L'EBITDA è pari a 19 milioni di euro (17 milioni l'anno prima). L'utile d'esercizio è pari a 11,3 milioni di euro, rispetto a 11,1 milioni per l'esercizio 2020.