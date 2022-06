Saipem è la peggiore del FTSE MIB nonostante vendita attività drilling

Saipem

(Teleborsa) - Giornata difficile per, che si avvia a chiudere le contrattazioni in ribasso del 3,31%. Le azioni della compagnia ingegneristica italiana, attiva nel settore petrolifero, non hanno beneficiato dell'annuncio della vendita delle attività drilling onshore per 550 milioni , una cifra leggermente più alta di quanto atteso (la società aveva anticipato un closing a 500 milioni lo scorso mese di marzo).Il mercato sembra invece più interessato al processo di rafforzamento patrimoniale, di cui la cessione del drilling fa parte, e che prevede n aumento di capitale nell'ordine dei 2 miliardi di euro. Aumento che, sin quando non saranno noti i dettagli, rappresenta un elemento di incertezza per le quotazioni.