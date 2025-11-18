Piazza Affari: in calo Saipem

società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture

Saipem

FTSE MIB

società ingegneristica italiana

(Teleborsa) - Pressione sulla, che tratta con una perdita del 2,81%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo scenario dellache si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 2,232 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 2,271. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 2,216.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)