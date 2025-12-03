Milano 14:59
Piazza Affari: andamento rialzista per Saipem

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,18%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Saipem rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società ingegneristica italiana, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 2,311 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 2,359 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 2,283.

