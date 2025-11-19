Piazza Affari: risultato positivo per Saipem

(Teleborsa) - Scambia in profit la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture
, che lievita dell'1,82%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Saipem
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,12%, rispetto a -3,65% del principale indice della Borsa di Milano
).
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società ingegneristica italiana
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 2,276 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 2,314. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 2,255.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
