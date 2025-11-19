Milano 12:49
42.802 -0,09%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 0,00%
Londra 12:49
9.563 +0,11%
Francoforte 12:49
23.249 +0,29%

Piazza Affari: risultato positivo per Saipem

Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per Saipem
(Teleborsa) - Scambia in profit la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che lievita dell'1,82%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Saipem mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,12%, rispetto a -3,65% del principale indice della Borsa di Milano).


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società ingegneristica italiana, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 2,276 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 2,314. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 2,255.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```