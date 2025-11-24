Milano 13:47
Piazza Affari: scambi al rialzo per Saipem

(Teleborsa) - Scambia in profit la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che lievita dell'1,99%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Saipem evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società ingegneristica italiana rispetto all'indice.


Lo scenario tecnico di Saipem mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 2,265 Euro con area di resistenza individuata a quota 2,329. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 2,225.

