American Airlines aumenta stime ricavi Q2 su forte domanda

American Airlines

(Teleborsa) -ha comunicato che prevede, "guidato dalla continua forza della domanda e dell'ambiente dei prezzi". La compagnia aere statunitense ora si aspetta che le entrate, quando invece la precedente previsione era per un aumento dal 6% all'8%. La capacità, rispetto al secondo trimestre del 2019, si collocherà nella parte bassa dell'intervallo di guidance precedente comunicato.Il vettore prevede che i continuidegli aerei si tradurranno in un maggiore aumento dei costi del carburante nel secondo trimestre rispetto alle indicazioni precedenti (le spese medie del carburante saranno tra 3,92 e 3,97 dollari per gallone vs precedente di 3,59-3,64 dollari per gallone). American Airlines stima comunque che la solidità dei ricavi compenserà questi maggiori costi, determinando undal 4% al 6% (rispetto a stime precedenti dal 3% al 5).