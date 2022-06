L'Ecopillola di Andrea Ferretti: La crisi ucraina e la battaglia dei cereali

(Teleborsa) - La battaglia dei cereali e le possibili soluzioni alla crisi umanitaria sono il tema dell'ultima, economista e docente del Master in Scienze economiche e bancarie alla Luiss Guido Carli.- Russia ed Ucraina al momento esportano il. Più in particolare l'Ucraina è il quinto esportatore al mondo di grano. Ora il problema è che attualmenteucraini sono stipate circache, non potendo essere esportate per il blocco russo nel Mar Nero, rischiano di marcire.- Il blocco delle esportazioni di grano ucraino, abbinato unalimentare russo, deliberatamente voluto pere tensione, stanno generando una pericolosadi beni essenziali alla sopravvivenza stessa di intere popolazioni. Al momento abbiamo circae circa 400 milioni di persone, il cui fabbisogno alimentare dipende per oltre 50% da Ucraina e Russia. Qui sorgono essenzialmente: il primo problema è che si tratta essenzialmente di, basterà ricordare che nel 2011 le primavere arabe furono innescate proprio dall'impennata del prezzo del pane; il secondo problema è che questi paesi sono spesso dirimpettai d'Europa e in particolare dell'Italia ed esiste, dunque, il concreto rischio che la battaglia dei cereali possa generare delle- Putin afferma che il grano puòattualmente in mano russa come Mariupol, ma mi sembra una soluzione difficilmente accettabile dagli ucraini, perché di fatto legittimerebbe la russificazione di quei territori. Putin afferma anche che il grano ucraino potrebbe, ancora in mano ucraina, mae lo sminamento da parte degli ucraini del braccio di mare antistante Odessa. Dunque non solo un ricatto cereali contro sanzioni, ma anche ilad eventuali successivi attacchi russi. Ci si può fidare gli eventuali rassicurazioni al riguardo da parte di Putin? Riterrei chepassi per unsotto l'egida dell'ONU e il coordinamento tecnico della Turchia. Questa è forse anche una soluzione percorribile sia a causa delle crescenti pressioni dei paesi africani vicini alla Russia, sia a causa dei crescenti segnali di insofferenza della Cina, per le conseguenze di una guerra di cui non si vede la fine.