L'Ecopillola di Andrea Ferretti - Nuovo patto di stabilità: attenzione a conti pubblici e PNRR

(Teleborsa) - Dopo due anni di tensioni fra Paesi più rigoristi e paesi mediterranei più flessibili, ilè stato approvato e presto entrerà in vigore. E' quanto ricorda, economista che collabora con Teleborsa, ricordando le criticità in tema di conti pubblici e le sfide che si pongono dinanzi all'Italia.Il Patto di stabilità è un accordo del 1997 che prevede specificia carico di quei Paesi che non rispettino determinati, quali un rapporto deficit/PIL del 3% ed un rapporto debito/PIL del 60%. Nel 2020, a seguito della crisi pandemica, i criteri del vecchio Patto di stabilità furono sospesi fino alla fine del 2023.Ciò detto, si può tentare di fare un'analisi punti di forza e punti di attenzione sul nuovo Patto.Sicuramente, il nuovorispetto al Patto precedente, in quanto si prevede l'individuazione di, da concordare preventivamente fra ciascun Paese e la Commissione europea. Più in particolare, i Paesi presenteranno entro il prossimo 20 settembre il loro piano di rientro, indicando anche gliche intendono fare nei settori prioritari e le riforme che prevedono di attivare a tutela della crescita.: i citati piano saranno di massima, ma sarà. Nella fattispecie, l'Italia presenterà un piano a 7 anni per evitare che i nuovi criteri di bilancio possano mortificare una crescita ancora troppo fragile.Sotto la, il nuovo Patto contiene deiche i Paesi dovranno rispettare: 1) i Paesi con unquindi Italia, Francia, Spagna, Grecia, etc. dovranno comunquefino ad arrivare al 60%; 2) i paesi con unquindi Italia, Francia, Spagna eccetera, dovranno, oltretutto non puntando più al limite del 3% come previsto dal vecchio Patto, ma ad une, quindi, molto più basso. L'idea è quella di obbligare in questo modo i Paesi a costruire delle riserve di deficit da utilizzare in caso di shock o di crisi esterne.Per quanto riguarda l'Italia, sicuramente il nuovo Patto richiederà da parte del governo una, essenzialmente per due motivi. Il primo riguarda le nostre previsioni di crescita non eccezionali: il Fondo Monetario prevede checontro una media dell'Eurozona dell'1,5%. Il che vuol dire che servirà tutto l'equilibrio del Ministro Giorgetti per evitare che il rispetto dei nuovi criteri di bilancio possano creare dei danni collaterali, spingendoci verso uno scenario di stagnazione economica. Il secondo motivo riguarda il fatto che i nuovi criteri, si applicheranno in uno scenario in cui l'Italia evidenzia un(7,4%) ed unaPosto che, verosimilmente, non si poteva ottenere di più nell'ambito della revisione del Patto di stabilità, rimane il fatto che ledevono continuare ad essere: