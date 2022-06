Positiva easyJet nonostante cancellazione 80 voli domenica

EasyJet

compagnia aerea low cost inglese

(Teleborsa) - La compagnia low costsi muove in rialzo sulla Borsa di Londra, nonostante. La compagnia aerea ha affermato che stava lavorando per aiutare i clienti a riprenotare i voli e trovare un hotel. Con il rimbalzo dei viaggi post-Covid, molte compagnie e aeroporti britannici si trovano in. Ciò ha causato significative code e cancellazioni durate gli scorsi giorni di festa.Migliora l'andamento della, che si attesta a 511,7, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 515,8 e successiva a 523,6. Supporto a 508.