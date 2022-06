ASPI, S&P rivede al rialzo rating a BBB- con outlook positivo

Atlantia

(Teleborsa) - S&P Global Ratings hacona seguito della cessione della partecipazione dell'88,06% diin ASPI a un consorzio guidato da Cassa Depositi e Prestiti. L'operazione risolve il contenzioso sulla concessione di ASPI sorto dopo il crollo del ponte di Genova nell'agosto 2018 ed, migliorando così il contesto normativo e operativo della società.Sebbene S&P si attenda che ASPI generi un solido rapporto tra Funds From Operations (FFO) e debito pari al 17%-19% nel periodo 2022-2024, il flusso di cassa discrezionale (discretionary cash flow, DCF) rimarrà negativo a causa degli ingenti investimenti. L'agenzia di rating ", che non sono ancora stati resi noti", si legge in una nota.Il cambio di controllo rende ASPI un'entità legata al governo (government-related entity, GRE) secondo i criteri dell'agenzia, poiché il governo italiano possiede indirettamente il 45% dell'asset tramite CDP. "Trattandosi di un asset strategico nazionale fondamentale per l'economia italiana, che si basa sul commercio, riteniamo", viene sottolineato.S&P ha rivisto al rialzo ile (SACP) di ASPI a "bb+" da "bb" e ha alzato ile dell'emissione di due tacche a "BBB-". Ha anche alzato il rating a breve termine su ASPI a "A-3". L'outlook positivo rispecchia quello dell'Italia, poiché S&P ritiene ci siano alte probabilità di un sostegno governativo straordinario.