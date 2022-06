Ucraina, Lavrov ad Ankara per discutere delle esportazioni di grano ucraino

(Teleborsa) - Il ministro della Difesa della Turchia,, e l'omologo russo,, hanno avuto oggi un colloquio telefonico in merito alla "navigazione in sicurezza nel mar Nero in relazione alla risoluzione del problema dell'esportazione del grano dal territorio dell'Ucraina". La notizia è stata diffusa dal Ministero della Difesa di Ankara, citato da Anadolu. Durante la telefonata, su richiesta della Turchia, Akar ha sottolineato l'importanza di arrivare urgentemente a un cessate il fuoco in Ucraina per ripristinare la stabilità nella regione. È atteso per domani invece un incontro sul tema dei ministri degli Esteri dei due Paesi, Secondo quanto riportato da un corrispondente dell'agenzia di stampa russa Tass, il ministro russoè arrivato in visita ufficiale ad Ankara dove domani avrà un colloquio con il suo omologo turcoproprio sullo sblocco del trasporto del grano ucraino via mare.Nel frattempo il Guardian, citando il vice ministro dell'Agricoltura ucraino,, ha segnalato che il piano turco per aprire un corridoio sicuro per le navi cariche diattraverso ilpotrebbe essere ostacolato dal problema dello. Vysotskyi ha infatti riferito che ci vorranno sei mesi per togliere tutte le mine.Sullo sfondo la notizia del giorno è stata l'attacco diretto del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente della Federazione russa,, contro i nemici delladefiniti "bastardi e imbranati". "Mi viene spesso chiesto perché i miei post sono così duri – ha scritto Medvedev sul suo canale Telegram –. La risposta è che li odio. Sono bastardi e imbranati. Vogliono la nostra morte, quella della Russia. E finché sono vivo, farò di tutto per farli sparire".Le parole dell'autorità russa sono state condannate anche dal ministro degli Esteri italiano,. "Gravissime e pericolose le affermazioni di Medvedev. Sono parole inaccettabili, che ci preoccupano fortemente anche perché arrivano dal vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo. Non è un segnale di dialogo, non è un'apertura verso un cessate il fuoco, non è un tentativo di ritrovare la pace, ma sono parole inequivocabili di minaccia verso chi sta cercando con insistenza la pace", ha commentato in una nota Di Maio. "È doveroso - ha aggiunto – smettere di alimentare tensioni con provocazioni e minacce. Le affermazioni che arrivano oggi, invece, non lasciano dubbi e allontanano da parte russa la ricerca della pace. Piuttosto danno linfa a una campagna d'odio contro l'Occidente, contro quei Paesi che stanno cercando con insistenza la fine delle ostilità in Ucraina".