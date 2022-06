UniCredit, aggiornamento sull’esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie

UniCredit

Istituto di credito

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie avviato in data 11 maggio 2022, in forza della delibera dell’Assemblea degli azionisti dell’8 aprile 2022 (la "Prima Tranche del Programma di Buy-Back 2021"), ha reso noto di averdal 30 maggio al 3 giugno 2022, complessiveal prezzo medio ponderato di 10,7936 euro.Al 3 giugno, a partire dall’avvio della Prima Tranche del Programma di Buy-Back 2021, UniCredit ha acquistato un totale di 49.185.572 azioni, pari al 2,25% del capitale sociale, per un controvalore complessivo pari a 497.905.331,98 euro.Intanto, a Milano, si contrae la performance dell'con i prezzi allineati a 10,78 euro, per una discesa dello 0,88%.