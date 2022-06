USA, Yellen: stiamo affrontando livelli inaccettabili di inflazione

(Teleborsa) - Nell'ultimo anno e mezzo gli Stati Uniti hanno registrato "una robusta ripresa caratterizzata da una", ma ora si trovano ad affrontare nuove sfide per passare "da un periodo di ripresa storica a uno che può essere caratterizzato da una crescita stabile e costante". Lo ha affermato ilin un discorso al Senato, spiegando che "attuare questo cambiamento è un elemento centrale del piano del presidente per tenere sotto controllo l'inflazione senza sacrificare i guadagni economici che abbiamo ottenuto".Yellen ha evidenziato che gli USA stanno "affrontando sfide macroeconomiche, inclusi, nonché i venti contrari associati alle interruzioni causate dall'effetto della pandemia sulle catene di approvvigionamento e gli effetti delle perturbazioni dal lato dell'offerta ai mercati petroliferi e alimentari derivanti dalla guerra russa in Ucraina". Per smorzare le pressioni inflazionistiche senza minare la forza del mercato del lavoro "è, ha spiegato.Durante il discorso ha anche parlato delle sanzioni alla Russia: "Il Tesoro si impegna a fare il possibile per garantire che la brutale guerra di Putin continui a incontrare. Insieme a oltre 30 altri partner all'estero che rappresentano più della metà dell'economia mondiale, il governo degli Stati Uniti ha impostosulla Russia e sulla sua leadership. Oggi, il Cremlino è stato tagliato fuori dal sistema finanziario globale, l'economia russa sta vivendo una grave contrazione con la maggior parte degli analisti che prevede un calo a due cifre del PIL russo nel 2022 e stanno registrando un'inflazione fortemente elevata".Passando a parlare del budget, ha affermato che "la costruzione di un sistema fiscale equo e stabile che promuova una crescita ampiamente condivisa è importante sia per finanziare adeguatamente gli investimenti sia per ridurre i disavanzi e il debito". Augurandosi una proficua collaborazione con il Congresso su questo punto, ha aggiunto: "Nel budget per l'anno fiscale 2023 dell'amministrazione, suggeriamo, riducendo i deficit e. Gli investimenti del Budget sono più che interamente pagati attraverso le riforme in ambito fiscale che richiedono alle società e agli americani più ricchi di pagare la loro giusta quota, colmando le scappatoie e migliorando l'amministrazione fiscale".