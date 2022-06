BPER balza in Borsa per upgrade e attesa nuovo piano industriale

BPER

(Teleborsa) - Seduta da protagonista a Piazza Affari per, che risulta il. Sull'andamento delle azioni incide l'di(che ha confermato il Buy e aumentato il target price a 3,3 euro per azione) e le(che sarà svelato venerdì mattina). Il gruppo guidato da Piero Luigi Montani ha appena completato l'acquisizione della partecipazione di maggioranza ine fornirà gli impatti sulla crescita derivanti da questa operazione. La speranza degli azionisti è di avere sorprese positive in termini di miglioramento della politica di remunerazione.Spicca il volo, che si attesta a 1,952 euro per azione, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 1,978 e successiva a quota 2,041. Supporto a 1,915.