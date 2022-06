Pierrel, assemblea approva bilancio 2021

Pierrel

(Teleborsa) -degli azionisti di, provider globale dell'industria farmaceutica quotato su Euronext Milan, hadella società al 31 dicembre 2021, che si è chiuso con ricavi per 18,2 milioni di euro, un EBITDA positivo per 1,1 milioni di euro e una perdita netta di esercizio pari a 0,4 milioni di euro. I soci, accogliendo la proposta del CdA, hanno deliberato diche, a seguito di tale copertura, si riducono a complessivi 16,2 milioni di euro.L'assemblea ha anche esaminato il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2021, che si è chiuso con ricavi consolidati pari a 23,8 milioni di euro, un EBITDA positivo per 5,6 milioni di euro e un risultato netto positivo per 2,9 milioni di euro. Infine, i soci hanno approvato la prima sezione dellaed espresso parere favorevole sulla seconda sezione.