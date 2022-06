Redelfi, la prima seduta a Piazza Affari si chiude sottotono

Redelfi

(Teleborsa) -, management company che opera nell'ambito della transizione digitale e green attraverso tre unità di business (Green, Martech e Greentech), ha chiuso ilsu Euronext Growth Milan (EGM) con un, anche se il debutto è avvenuto in una giornata in cui la borsa di Milano è stata in calo (il FTSE MIB ha terminato la seduta con un -0,53%). Il titolo ha chiuso la giornata a quota a 1,231 euro, rispetto a un prezzo di collocamento fissato a 1,25 euro per azione, che le avrebbe dato una capitalizzazione di 10,1 milioni di euro. In fase di collocamento Redelfi ha raccolto 3 milioni di euro.Dopo aver aperto a quota 1,30 euro per azione, il titolo è salito fino a 1,316 euro per azione, prima di perdere terreno. Dopo aver toccato un minimo di 1,22 euro per azione, è risalito leggermente e ha chiuso sopra il minimo di seduta. Ildel primo giorno a Piazza Affari è stato di 579.549,30 euro, iconclusi sono stati 185 e le azioni passate di mano 457.500.Redelfi rappresenta lasul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 176 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.