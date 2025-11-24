Milano
13:45
42.266
-0,93%
Nasdaq
21-nov
24.240
0,00%
Dow Jones
21-nov
46.245
+1,08%
Londra
13:45
9.560
+0,22%
Francoforte
13:45
23.212
+0,52%
Lunedì 24 Novembre 2025, ore 14.01
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: movimento negativo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: movimento negativo per l'indice dei titoli bancari in Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
24 novembre 2025 - 10.00
Giornata negativa per il
comparto bancario a Piazza Affari
, che continua la seduta a 31.347,33 punti, in calo dello 0,90%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: andamento negativo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Indice dei titoli bancari in Italia, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
Piazza Affari: andamento rialzista per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: sell-off per l'indice dei titoli bancari in Italia
Argomenti trattati
Piazza Affari
(343)
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Banks
-2,50%
Altre notizie
Piazza Affari: scambi negativi per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: cresce senza grande impeto l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: perdite consistenti per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: in bella mostra l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: scambi negativi per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: scambi al rialzo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto