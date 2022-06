SEC studia nuove regole per esecuzione ordini degli investitori retail

(Teleborsa) - "In questo momento,. Non è chiaro, con tale segmentazione e concentrazione del mercato, e con condizioni di gioco disomogenee, che il nostro attuale sistema di mercato nazionale sia il più equo e competitivo possibile per gli investitori". È quanto affermato da, a capo della Securities and Exchange Commission (SEC), con riferimento alla proposte di riforma del modo in cui Wall Street gestisceLa SEC, equivalente statunitense dalla Consob, sta studiando una serie di, quando molti avevano sollevato dubbi sul fatto che gli investitori retail stessero ottenendo il prezzo migliore per i loro ordini. In un discorso alla Piper Sandler Global Exchange Conference, Gensler ha anche presentato alcuni numeri a sostegno delle sue tesi. "Nel 2009, ilrappresentava un quarto del volume di azioni statunitensi - ha detto - L'anno scorso, durante la meme stock mania, quella quota è aumentata fino a un picco del 47%. Inoltre, oltre il 90% degli ordini commerciabili al dettaglio vengono indirizzati a unche pagano per questo flusso di ordini del mercato al dettaglio".Per questi motivi, l'anno scorso Gensler ha chiesto al personale di "avere unae promuovere una maggiore efficienza nei nostri mercati azionari, in particolare per gli investitori al dettaglio". La SEC è al lavoro su sei temi: incremento minimo del prezzo; miglior offerta; divulgazione della qualità di esecuzione dell'ordine; migliore esecuzione; competizione order-by-order; pagamento per il flusso degli ordini e relative tariffe di accesso.