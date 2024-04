Euronext, lanciato con successo il Mid-Point Match su tutti i mercati

Euronext

(Teleborsa) -, la principale infrastruttura di mercato paneuropea, ha, la sua suite avanzata di funzionalità dark, mid-point e sweep integrate neldi Euronext. Questi miglioramenti consentono a chi fa trading e alle società buy-side di negoziare al punto medio reale, senza incorrere in costi di latenza impliciti, per, attingendo al contempo all'esclusivo pool di liquidità di Euronext promosso da broker e investitori locali.Introdotto per la prima volta sul mercato di Bruxelles il 18 marzo 2024, Euronext Mid-Point Match è statoEuronext l'8 aprile 2024.Euronext Mid-Point Match offre una sweep functionality, che consente agli intermediari di, per aumentare le opportunità di esecuzione e la flessibilità nei sette mercati regolamentati di Euronext (Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Milano, Oslo e Parigi). Gli ordini oscuri nel Mid-Point Match di Euronext sono ancorati ale forniscono ai trader opportunità di esecuzione accurate.Secondo Euronext, ciò si traduce in un impatto sul mercato inferiore rispetto alle, che in genere presentano un ritardo di 7-8 millisecondi nella visualizzazione del punto medio primario. Inoltre, gli ordini dark-to-lit interagiscono perfettamente con il portafoglio ordini centrale di Euronext con, facilitando un'esecuzione rapida ed efficiente.Con il Reference Price Waiver per lee il Large In Scale Waiver per le, gli investitori beneficiano della flessibilità nelle loro strategie di esecuzione, si legge in una nota. Per salvaguardare la qualità dell'esecuzione, Euronext Mid-Point Match offre funzionalità di Minimum Acceptable Quantity e Minimum Execution Size, fornendo ai trader un controllo aggiuntivo sui loro ordini."Siamo orgogliosi di offrire una struttura di dark trading ai nostri clienti, per fornire loro migliori opportunità di esecuzione - ha commentatodi Euronext - Grazie al nostro Core Data Center all'avanguardia, Euronext Mid-Point Match offre una proposta di alto valore senza latenza, senza nuove iscrizioni e accesso diretto al più grande pool di liquidità d'Europa, nonché la possibilità di passare dal dark accendere i libri durante gli scambi. Dal 18 marzo siamo lieti di vedere i nuovi membri aderire a un ritmo sostenuto”.