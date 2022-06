BCE, aumento tassi 25 pb a luglio. Non escluso aumento maggiore a settembre

(Teleborsa) - Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso dinell'ambito del programma APP a partire dal 1 luglio 2022, ha concluso che le condizioni sulla forward guidance sono soddisfatte e, di conseguenza, ha deciso dinella riunione di politica monetaria di. Guardando più avanti, il board di Francoforte prevede di. Inoltre, viene sottolineato che in caso di rinnovata frammentazione del mercato, i reinvestimenti del PEPP possono essere adattati "in modo flessibile nel tempo, nelle classi di attività e nelle giurisdizioni in qualsiasi momento".Sono i messaggi chiave deldi politica monetaria di giugno. Come atteso, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimangono per ora invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%.La calibrazione dell'aumento dei tassi a settembre "dipenderà dalle prospettive aggiornate di inflazione a medio termine - viene sottolineato - Se le prospettive di inflazione a medio termine persistono o peggiorano, un". In seguito, viene ritenuto appropriato "un percorso graduale ma sostenuto" di ulteriori rialzi dei tassi di interesse.Rispetto agli statement classici, in quello diffuso oggi viene dato. Lo staff dell'Eurosistema ha rivisto in modo significativo le proprie proiezioni di inflazione, che ora indicano che l'inflazione rimarrà "". Tuttavia, la moderazione dei costi energetici, l'allentamento delle interruzioni dell'approvvigionamento legate alla pandemia e la normalizzazione della politica monetaria dovrebbero portare a un calo dell'inflazione.Le nuove proiezioni del personale prevedono un', un valore superiore a quello delle proiezioni di marzo. Ciò significa che l'inflazione nominale alla fine dell'orizzonte di proiezione dovrebbe essere leggermente al di sopra dell'obiettivo del Consiglio direttivo. L'inflazione al netto di energia e cibo dovrebbe raggiungere una media del 3,3% nel 2022, del 2,8% nel 2023 e del 2,3% nel 2024, anche al di sopra delle proiezioni di marzo.Inoltre, le stime prevedono unaal 2,8% nel 2022, al 2,1% nel 2023 e al 2,1% nel 2024. Rispetto alle proiezioni di marzo, le prospettive sono state riviste in modo significativo al ribasso per il 2022 e il 2023 , mentre per il 2024 è stato rivisto al rialzo.