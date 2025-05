Eurozona, Barclays: de-escalation USA-Cina ha lieve effetto positivo sulla crescita

Barclays

(Teleborsa) - Latra Stati Uniti e Cina ha un, indebolendo la possibilità di un rapido passaggio a una politica monetaria accomodante. Lo affermain una nota sul tema, prevedendo che la BCE taglierà i tassi di 25 punti base a giugno, farà una pausa a luglio e taglierà nuovamente a settembre e dicembre, per poi arrivare a un tasso sui depositi dell'1,5%.La banca d'affari ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita per l'area euro: ora prevede che la crescita del PIL rimarrà invariato nel 2025, in aumento rispetto al -0,2% precedente, e salirà all'1,6% nel 2026, invariata rispetto al precedente, su baseInoltre, prevede che laraggiungerà lo 0,6% nel 2025 (+10 punti base) e lo 0,7% nel 2026. A livello nazionale, prevede ora una crescita media del PIL reale nel 2025 pari a -0,3/0,4/0,4/2,1% in Germania, Francia, Italia e Spagna e 0,7/0,8/0,7/1,4% nel 2026, rispettivamente."Nel complesso,nell'area euro, poiché l'incertezza rimane molto elevata e i negoziati sui dazi reciproci tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti rimangono a livello tecnico e non vi sono segnali di progresso - si legge nella ricerca - Ciò potrebbe significare che il 9 luglio, alla scadenza della pausa di 90 giorni, i dazi reciproci sui beni dell'area euro importati negli Stati Uniti potrebbero essere nuovamente aumentati al 20%, dall'attuale 10%".