Censis, De Rita: "Società italiana si muove ancora sulla superficie del mondo digitale"

(Teleborsa) - "Sulla Pa emerge in maniera molto chiara quello che è il ruolo che gli italiani affidano alla pubbliche amministrazioni. Oltre il 90% degli italiani dice che bisogna fare di più, bisogna accelerare, c'è una spinta sociale verso il sistema amministrativo affinché metta mano a una reale accelerazione. Tanto è stato fatto ma gli italiani si aspettano una decisa accelerazione che non c'è, un salto di qualità che non si vede". È quanto ha affermatoin occasione della"Sì e no. C'è un grandissimo utilizzo delle tecnologie, delle reti, dei sistemi digitali ma è un utilizzo, purtroppo, di basso profilo. Questo perché hanno un'altissima preoccupazione della sicurezza e quindi tendono a non fare operazioni più complesse come pagamenti, utilizzo dei servizi interattivi, utilizzo delle piattaforme. È come se la società italiana si muovesse ancora sulla superficie del mondo digitale anche se bisogna riconoscere che c'è una consapevolezza crescente, soprattutto da parte dei giovani, di opportunità e rischi dei sistemi digitali""Ritengo di sì ma penso anche che ci vorrà molto tempo. Si è, purtroppo, radicata l'idea che la transazione con i sistemi di internet sia gratuita ma in realtà noi cediamo dati, informazioni, ci esponiamo a dei rischi e questo ha un valore anche economico. Tuttavia la percezione di questo valore economico ancora non l'abbiamo raggiunta. Il 56% degli italiani dice che si aspetta molto di più dalle reti e da internet ma non è disposto a pagare qualcosa in più. Questo è preoccupante ed è ciò che ho definito una 'pigrizia digitale' che tende a schiacciare verso il basso le aspettative. In realtà è proprio la tecnologia che dovrebbe darci un po' di spregiudicatezza e spensieratezza verso il futuro".