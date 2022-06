MECSPE al via a BolognaFiere. La manifattura non si ferma nonostante contesto

(Teleborsa) -e conferma la volontà di, con il rincaro e le carenze di materie prime ed il conflitto Russia-Ucraina, che sta bloccando il commercio internazionale. E' questo il quadro che emerge all'avvio della, la fiera della manifattura e delle innovazioni tecnologiche per l’industria, e della nuova edizione di, l’expo internazionale dell’alluminio, entrambe organizzate da Senaf, in programma a BolognaFiere da oggi sino all’11 giugno con oltre 2.000 espositori.Secondo l'Osservatorio MECSPE di Senaf, nei primi mesi del 2022,ha avuto unper l’88% delle PMI manifatturiere, ma questa situazione sembradel I quadrimestre, che risulta stabile o in crescita per quasi otto imprenditori su dieci,, che risulta addirittura migliore dello scorso quadrimestre (il 78% lo ritiene adeguato). Non influenza neanche il livello di soddisfazione relativo all', positivo per il 63% delle imprese. Al contrario, iriguardano l’aumento dei prezzi del prodotti finiti e i, oltre ad aver minato in parte il livello diin generale (39% vs 48% di inizio anno) e soprattutto sullo scenario economico internazionale, crollato dal 35% al 17%."I dati che l'Istat ci ha mostrato in questi ultimi giorni sono riassumibili nel termine resilienza, ma potremmo dire anche resistenza", ha commentato il viceministro dell'Economia e delle Finanze, citando alcuni degli interventi fatti dal governo quali il credito d'imposta per le aziende energivore, la tutela delle fiere, il fast track per gli investimenti strategici, i cofinanziamenti per le imprese esportatrici e così via.Anche ledelle aziende manifatturiere, che nei mesi scorsi erano più rosee, sono comunque. Il fatturato previsto a fine anno è stabile o in crescita per l’80% delle imprese, anche se in calo rispetto alle previsioni di inizio anno. Stesso discorso per l’andamento generale del mercato nei prossimi tre anni, dove solo un quinto prevede un calo.Parlando di, oltre la metà degliritiene che ilcon le esigenze di crescita dell’azienda e in particolare il 59% hapersonale con formazione adeguata a fare fronte alla trasformazione 4.0 in azienda. E fra i principali investimenti in ambito tecnologico previsti per il 2022 compaiono la sicurezza informatica (43%), la robotica collaborativa (26%) ed il cloud computing.Toccando il tema del momento, ovvero, quattro aziende su dieci si dichiarano sostenibili, e in generale le PMI prestano grande attenzione all’uso di dispositivi a(58%), all’uso die di nuova generazione (43%) e alin un’ottica di economia circolare (28%).