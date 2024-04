Porsche, utile in calo nel primo trimestre con aumento investimenti

Porsche

(Teleborsa) -, casa automobilistica tedesca, ha comunicato che ilè stato caratterizzato dall'avvio della terza generazione di modelli della Panamera e della nuova Taycan, connella digitalizzazione e nella ricerca e sviluppo. Di conseguenza, ha registrato un "previsto" calo delle vendite e degli utili.Ilè stato pari a 9,01 miliardi di euro (anno precedente: 10,10 miliardi di euro). L'del gruppo è stato di 1,28 miliardi di euro (anno precedente: 1,84 miliardi di euro). Nei primi tre mesi dell'anno sono state consegnate ai clienti 77.640(anno precedente: 80.767)."Anche in tempi difficili, la nostra solidità finanziaria ci consente di investire in modo decisivo nel nostro futuro. Stiamo rafforzando il nostro portafoglio prodotti, la nostra capacità di innovazione, i nostri prodotti e servizi - afferma, vicepresidente e membro del comitato esecutivo per le finanze e l'IT di Porsche - Nel primo trimestre abbiamo acquisito grande slancio per gettare le basi per il successo futuro. Dopodiché".Nonostante il contesto macroeconomico ancora difficile, Porsche, a condizione che il contesto macroeconomico non peggiori in modo significativo. L'azienda prevede uncompreso tra il 15 e il 17% per l'intero. Questa previsione si basa su un fatturato di vendita stimato compreso tra 40 e 42 miliardi di euro. A medio termine Porsche mantiene la sua previsione di un rendimento operativo del gruppo compreso tra il 17 e il 19%. A lungo termine punta a un rendimento operativo del gruppo sulle vendite superiore al 20%.