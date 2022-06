Tesla in rialzo al Nasdaq. UBS consiglia "buy"

Tesla Motors

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 3,73% sui valori precedenti.A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta da UBS. Gli analisti dell'ufficio studi hanno rivisto al rialzo il giudizio sul titolo della società di auto elettriche a "buy" con target price a 1.100 dollari. Il titolo al momento scambia a circa 751,53 dollari.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'più pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 737,4 USD con prima area di resistenza vista a 762,2. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 722,1.