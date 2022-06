OPA AS Roma al via, Consob approva documento offerta

A.S. Roma

(Teleborsa) - Larelativo all'offerta pubblica di acquistopromossa da Romulus and Remus Investments LLC su massime n. 62.918.072 azioni ordinarie di, rappresentative di circa il 10,005% del capitale sociale della medesima, finalizzata alda Borsa Italiana.Il periodo di adesione avrà inizio il giornoalle ore 8:30 e terminerà il giornoalle ore 17:30, estremi inclusi (salvo proroghe). La data di pagamento del corrispettivo, pari a 0,43 euro per ciascuna azione portata in adesione all'offerta, è il 15 luglio 2022.Il consiglio di amministrazione di A.S. Roma ha approvato il comunicato dell'emittente e, da un punto di vista finanziario, ilofferto.