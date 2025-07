OPA Banca Sistema, Banca CF+ deposita alla Consob il documento di offerta

Banca Sistema

Kruso Kapital

(Teleborsa) -, istituto specializzato nel credito alle PMI, ha depositato oggi presso la Consob ilrelativo all’sulle azioni ordinarie di, quotata su Euronext STAR Milan. L’operazione riguarda fino a, pari all’intero capitale sociale, e non è finalizzata al delisting del titolo.L’offerta prevede un corrispettivo di, composto da 1,382 euro in contanti e 0,418 euro in azioni(Euronext Growth Milan), sulla base di un rapporto di frazionamento pari a 1:98.L’OPA è destinata esclusivamente agli azionisti italiani e sarà pubblicata al termine dell’istruttoria di Consob.