A2A raggiunge rating di settore più alto in Italia

A2A

(Teleborsa) -ha alzato il Corporate Rating dia "EE+" dal precedente "EE" con Outlook "Positivo". Con questo giudizio A2A diviene l’azienda italiana con il rating più alto nel settore di riferimento.Secondo l'agenzia di rating indipendente che misura la sostenibilità delle imprese, A2A adotta ormai da tempo una rendicontazione ESG (Environmental, Social e Governance) allineata alle migliori pratiche a livello internazionale. Le tematiche di Sostenibilità - spiega Standard Ethics - sono trattate con continuità attraversoe recentemente rafforzate dalla riorganizzazione di alcune funzioni aziendali.Nel corso del 2021 e del primo semestre dell’anno in corso, A2A ha mantenuto alto il livello di attenzione e la "cura scrupolosa" delle proprie iniziative. Attenzione riscontrabile nelfortemente indirizzato al contenimento delle emissioni e alladel Gruppo basata sulla sostenibilità" - ha commentato- "con l’aggiornamento del Piano Industriale, presentato all’inizio di quest’anno, abbiamo impresso un'ulteriore spinta alle tematiche ESG ponendo le basi per raggiungere l’azzeramento delle nostreemissioni dirette e indirette e rafforzando i business che possono contribuire alla transizione ecologica del Paese e alla sua autonomia energetica".Standard Ethics ha inoltre sottolineato come tematiche quali lae lasiano stati oggetto di implementazioni da parte di A2A.Il primo Corporate Standard Ethics Rating (SER) assegnato al Gruppo risale al 2013. La Life Company fa inoltre parte dello SE Italian Index e dello SE European Multi-Utilities Index.