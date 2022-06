Crypto, blocco dei prelievi Celsius e Binance affonda il settore

(Teleborsa) -, dopo che Celsius Network, uno dei leader nei finanziamenti in crypto, ha sospeso i prelievi per via di "condizioni di mercato estreme" e Binance, la borsa di scambio maggiore per i crypto-asset, ha temporaneamente sospeso i prelievi da parte dei clienti. Ilè in calo del 13% nelle ultime 24 ore a quota 23.738 dollari, secondo dati CoinMarketCap,del 16% a quota 1.223 dollari,del 14% a 220 dollari,del 12% a 0,451 dollari. Gli annunci odierni arrivano a poche settimane di distanza dal collasso della stablecoin terraUSD, che aveva aumentato i timori delle autorità di regolamentazione su prodotti che offrono agli investitori rendimenti molto elevati."Stiamo annunciando che. Stiamo intraprendendo questa azione oggi per mettere Celsius in una posizione migliore per onorare, nel tempo, i suoi obblighi sui prelievi", ha detto la società ai propri clienti. Celsius ha oltre 8 miliardi di dollari prestati ai clienti e quasi 12 miliardi di dollari di asset in gestione, secondo dati aggiornati a maggio. La società offre agli utentiCelsius ha affermato che, pur comprendendo che la notizia è "spiacevole", crede che sia "la decisione migliore" e che. "Il nostro obiettivo finale è stabilizzare la liquidità e ripristinare prelievi, swap e trasferimenti tra conti il più rapidamente possibile", ha sottolineato.La parziale sospensione dei servizi di Binance è stata annunciata su Twitter dal CEO della società,. Il manager ha dato la colpa a una "", che dovrebbe impiegare circa 30 minuti per risolversi. "Ilsu Binance è dovuto ad una transazione bloccata che causa un backlog. Dovrebbe risolversi entro 30 minuti circa. Seguiranno aggiornamenti", ha scritto Zhao. Pochi minuti dopo ha però scritto che ci vorrà più tempo di quanto inizialmente stimato per sbloccare la situazione.

I riflessi su altre aziende



I crolli delle criptovalute, e le difficoltà di aziende che si occupano del loro scambio, fanno crollare i titoli quotati in Borsa con un legame con questo mondo. Un esempio è Silvergate Capital, fornitore di soluzioni e servizi di infrastruttura finanziaria per i partecipanti all'industria delle valute digitali. A picco anche Coinbase, nota piattaforma di scambio di criptovalute, e MicroStrategy, azienda che fornisce business intelligence e che ha scommesso pesantemente su Bitcoin.