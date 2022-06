Piquadro, fatturato cresce a doppia cifra

Piquadro

(Teleborsa) - Il Bilancio consolidato chiuso al 31 marzo 2022 diha registrato unpari a pari a 149,4 milioni di Euro, in incremento del 31,7% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente chiuso a 113,5 milioni di Euro.L'di circa 25,3 milioni è in aumento di circa 14,8 milioni rispetto al dato registrato al 31 marzo 2021 pari a 10,5 milioni di Euro. L'è pari a 9,2 milioni di euro in miglioramento di circa 13,9 milioni di euro rispetto al dato registrato al 31 marzo2021, negativo, e pari a (4,7) milioni di Euro.di Gruppo di circa 4,4 milioni di Euro èdi circa 10,2 milioni verso quanto registrato al 31 marzo2021.Ladel Gruppo Piquadro, nell’esercizio chiuso al 31 marzo 2022, è risultata negativa e pari a (33,4) milioni di Euro. L’impatto dell’applicazione del principio contabile IFRS 16 è stato pari a circa 53,1 milioni di Euro con segno negativo.