Trasporti, ADR: "Ripresi i voli Roma - L'Avana dopo 2 anni di stop"

(Teleborsa) - Dopo oltre due anni di stop dovuti alla pandemia Roma e L'Avana sono di nuovo collegate. Da oggiè tornata ad operare,Il ritorno del volo per l'Isla Grande – divenuta centrale nella programmazione di Neos Air e di Alpitour che ritengono Cuba una destinazione in forte ripresa – è stato accolto a Fiumicino da Aeroporti di Roma alla presenza dell'Durante l'ultima edizione della Bit (Borsa internazionale del turismo) di Milano l'ambasciatrice aveva rilanciato la destinazione sul mercato italiano auspicandone la ripresa e maggiori collegamenti."Sono davvero felice di accogliere oggi qui nel principale aeroporto italiano il ritorno del volo da Roma per L'Avana della Neos Air. Questo – ha detto– darà modo a tanti turisti italiani di tornare a visitare il nostro Paese".La ripresa dei voli per Cuba è stata favorita dall'Non è più necessario, inoltre, mostrare il certificato vaccinale, né l'esito negativo di un tampone molecolare per l'ingresso a Cuba. Abolito nel Paese anche l'obbligo generalizzato di uso della mascherina così come le restrizioni alla circolazione sul territorio nazionale.