Atos studia separazione in due società. CEO si dimette dopo soli 6 mesi

Atos

(Teleborsa) -, società francese che si occupa di servizi IT, ha annunciato che: SpinCo (Evidian) riunirebbe le linee di business Digital e Big Data and Security (BDS) di Atos, che hanno generato nel 2021 un fatturato combinato di 4,9 miliardi di euro. TFCo (Atos) sarebbe composta dalla linea di business Tech Foundations di Atos, che nel 2021 ha generato ricavi per 5,4 miliardi di euro. Per attuare questa operazione sono stati nominati due Deputy CEO.In particolare,viene nominata Deputy CEO responsabile di Tech Foundations, azienda focalizzata nei servizi di infrastruttura, ambiente di lavoro digitale e servizi professionali.è nominato Deputy CEO responsabile del perimetro Digital/BDS, azienda specializzata nei mercati della trasformazione digitale, dei big data e della sicurezza informatica."Questa prevista separazione porta ad una riorganizzazione del gruppo Atos con conseguente [...] ridefinizione della missione dell'amministratore delegato di Atos", si legge in una nota del gruppo francese. Prendendo atto di questa evoluzione,. Le dimissioni di Belmer, che era entrato in carico da inizio anno, saranno in vigore al più tardi il 30 settembre 2022.Secondo i media francesi, alla base dell'addio di Belmer ci sarebbero in realtà. Il principale punto di discordia tra Belmer e il consiglio, presieduto da Bertrand Meunier, sarebbe sul futuro dell', fiore all'occhiello dell'azienda.