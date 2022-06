Lavoro, domande accolte per indennità autonomi inferiori ad attese

(Teleborsa) -, rivolta in via sperimentale per il periodo 2021-2023 agli iscritti alla gestione separata che esercitano professione abituale di lavoro autonomo. Lo riferisce la Cgil, secondo cui i risultati "non sono dei migliori". Il numero di domande accolte è stato inferiore alle attese:(solo 68 ancora in lavorazione), contro le 43.500 previste. In una nota congiunta,sottolineano che "il numero esiguo di richieste rispetto alla potenziale platea evidenzia che qualcosa non ha funzionato dal punto di vista dei requisiti". Da quanto analizzato dal sindacato di corso d'Italia e dall'associazione quadri professionisti e alte professionalità "i dati sulle cifre erogate non sono disponibili, ma l'indennità massima era di 4.800 euro e, in media, sempre in base a quanto riferito dall'Inps, è stata di 3mila euro.Per coprire un esborso, aggiungono Cgil e Apiqa, che secondo le previsioni sarebbe stato largamente superiore a quanto raccolto con la contribuzione aggiuntiva dello 0,26%, erano stati stanziati35,1 milioni per il 2022, 19,3 milioni per il 2023 e 3,9 milioni per il 2024: "Non sono disponibili i dati su quanto versato con lo 0,26%, ma comunque si tratta di una cifra superiore a quanto erogato per l'Iscro. Non solo le cifre a bilancio non sono state utilizzate, ma addirittura risulterà un avanzo Inps per la voce Iscro.in seguito all'aumento della contribuzione dallo 0,26% allo 0,51%".Un primo bilancio, seppur parziale, "ci permette di dire - proseguono Cgil e Apiqa - che il numero esiguo di richieste rispetto alla potenziale platea evidenzia che qualcosa non ha funzionato dal punto di vista dei requisiti. In questo contesto, è proprio la sperimentalità della misura a permetterci di fare delle prime valutazioni e prevedere degli aggiustamenti in itinere. Il parziale accesso alle domande evidenzia la necessità di discutere su una revisione dei criteri di ammissione, affinchè siano resi meno restrittivi". Si va dalla revisione al ribasso del reddito da lavoro autonomo nell'anno precedente la presentazione della domanda sulla media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori (oggi stabilito al 50%), all'aumento del tetto di reddito dell'anno precedente (oggi a 8.299,76), e all'abbassamento degli anni di possesso della partita IVA (oggi fissati a 4 anni). "Chiediamo - concludono - che siano predisposti interventi per informare adeguatamente gli iscritti alla gestione separata, coinvolgendo