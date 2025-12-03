USA, ADP: occupazione settore privato in calo di 32mila unità a novembre

(Teleborsa) - Sotto le attese l'andamento dei posti di lavoro nel settore privato statunitense a novembre 2025. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un decremento di 32 mila posti di lavoro, dopo i +47 mila del mese precedente (dato rivisto da un preliminare di +42 mila). Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 5 mila unità.È quanto indica il report della Automated Data Processing (ADP), che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo. Tale report precede solitamente quello ufficiale del Dipartimento del Lavoro che verrà pubblicato venerdì, 5 settembre 2025.Il calo maggiore è quello del settore manifatturiero (-18 mila). Nel settore servizi i posti di lavoro calano di 13 mila unità, risentendo della contrazione occupaizonale nei settori IT (-20 mila) e Professionisti (-26 mila). ,mentre nel settore delle costruzioni si registra una discesa di 9 mila unità.A livello dimensionale, le piccole imprese hanno registrato un decremento degli occupati di 120 mila unità, mentre le imprese di medie dimensioni registrano un aumento di 51 mila e l'industria di grandi dimensioni un aumento di 39 mila.