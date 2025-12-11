Usa, richieste sussidi disoccupazione salgono più delle attese a 236 mila unità

(Teleborsa) -. Nella settimana al 6 dicembre, i "claims" sono risultati pari a 236 mila unità, in aumento di 44.000 unità rispetto alle 192 mila della settimana precedente (rivisto da un preliminare di 191mila) e rispetto alle 220 mila unità attese.La- - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - è stata di 216.750, con un aumento di 2.000 unità rispetto alla media non rivista della settimana precedente di 214.750. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.Infine, nella settimana al 29 novembre, lesi sono attestate a 1.838.000, in calo di 99.000 unità rispetto a 1.937.000 della settimana precedente e sotto 1.950.000 atteso.