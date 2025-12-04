USA, richieste sussidi disoccupazione scendono a 191 mila unità

(Teleborsa) - Scendono, contro attese per un leggero aumento, le. Nella settimana al 29 novembre, i "claims" sono risultati pari a 191 mila unità, in diminuzione di 27.000 unità rispetto alle 218 mila della settimana precedente (rivisto da 216 mila) e rispetto alle 219 mila unità attese. Si tratta del livello più basso per le richieste iniziali dal 24 settembre 2022, quando erano 189.000.La- in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 214.750 unità, in calo di 9.500 unità rispetto nella settimana precedente (224.250). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.Infine, nella settimana al 22 novembre, lesi sono attestate a 1.939.000, in decremento di 4.000 dal dato rivisto della settimana scorsa e sotto le 1.960.000 attese.