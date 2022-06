Carige rinnova CdA post operazione BPER. Matteo Bigarelli nuovo DG

Banca Carige

BPER

(Teleborsa) -degli azionisti diha, composto da 9 membri, nonché il suo Presidente ed il Vice Presidente, per il triennio 2022 - 2024. Dalla lista (con la presenza di manager di) presentata dal socio di maggioranza Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, sono stati nominati: Gianni Franco Papa (Presidente); Roberto Ferrari (Vice Presidente; Elvio Sonnino; Mirca Marcelloni; Sabrina Bruno; Paola Demartini; Miro Fiordi; Gaudiana Giusti. Dalla lista presentata dal socio Cassa Centrale Banca è stato nominato Diego Schelfi.Il CdA di Banca Carige, riunitosi subito dopo l'elezione, ha. Bigarelli, rivestendo il ruolo di Chief Strategy Officer di BPER a diretto riporto dell'AD, ha gestito le più rilevanti operazioni straordinarie che hanno consentito al gruppo bancario emiliano il recente salto dimensionale."Con l'ingresso nel gruppo BPER, si è aperta una nuova fase per Banca Carige - ha dichiarato il manager - L'impegno che assumo, come Direttore Generale, è quello di, che rinsaldi il legame tra la Banca, le sue persone, le comunità locali e tutti gli stakeholder. Preparare al meglio il percorso di avvicinamento e integrazione in BPER Banca ci consentirà di contribuire al raggiungimento degli importanti target finanziari del Piano Industriale 2022-2025 del Gruppo, che riconosce un ruolo da protagonista alla nostra Banca, alle sue persone e ai suoi territori"."Con la designazione odierna si compie un altro passo decisivo nel percorso di integrazione di Banca Carige, Banca Cesare Ponti e Banca del Monte di Lucca all'interno del gruppo BPER Banca, una delle più grandi, solide e dinamiche realtà finanziarie del paese - ha dichiarato il neo presidente - Raccogliamo il testimone dal precedente CdA che ha saputo guidare Carige in uno dei contesti più difficili e complessi della sua storia, raccogliendo apprezzamento per la capacità gestionale dimostrata e i risultati ottenuti e desideriamoche con il proprio impegno ha reso possibile la definizione dell'accordo che ci vede oggi qui, pronti ad avviare una nuova era della storia plurisecolare di Banca Carige".