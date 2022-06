GVS, perfezionata acquisizione Haemotronic per 212 milioni di euro

GVS

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, ha, specializzato nella produzione di componenti e sacche per il settore medicale con stabilimenti in Italia e Messico. L'operazione era stata annunciata il 13 maggio.Il closing è avvenuto a seguito dell'integrale avveramento delle condizioni sospensive previste dal contratto di compravendita. Il prezzo per l'acquisizione del 100% del capitale è stato di, mentre il residuo importo di 25 milioni di euro è stato versato in un conto vincolato e verrà rilasciato progressivamente entro 24 mesi dal closing stesso.Al fine di finanziare l'operazione, GVS ha sottoscritto unper un importo totale pari a 230 milioni di euro con un pool di banche finanziatrici, tra cui, che agiscono, inter alia, in qualità di Arrangers, Global Coordinators e Original Lenders.