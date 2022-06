Ferrari, nel piano 2023-2026 investimenti per 4,4 miliardi

Ferrari

(Teleborsa) - Sul fronte dei risultati "" del piano industriale 2018-2022, con un free cash flow nel periodo di 2,46 miliardi, 15 lanci di cui 4 vetture ibride con motori V8 e V6 e una crescita della base clienti del 25% con profili più giovani - ha detto ilal Capital Market Day -. "La nostra storia sportiva ci ha insegnato a fare attenzione a ogni dettaglio" e questo ci permette di "costruire macchine uniche". Con il piano industriale 2018-2022 "abbiamo puntato su customer experience, emozioni di guida, competizioni e azioni per ridurre l'impatto sul pianeta".Il pianoa 4 anni "favorisce i ricavi rispetto ai volumi" e prevede un forte contributo del mix/prezzo, raggiungendo, con un margine Ebitda di 38%-40%".Glicumulati sono pari a 4,4 miliardi, che sosterranno lo sviluppo del prodotto, di cui 75% relativi a nuovi progetti vettura e 25% alle infrastrutture. Generazione diindustriale cumulato coerente sarà pari a 4,6-4,9 miliardi nel periodo di piano 2022-2026.La remunerazione degli azionisti avverrà tramite ldal 30% al 35% dell’utile netto rettificato dal 2022 in avanti e un programma di riacquisto delle azioni proprie di 2 miliardi di euro da ora al 2026.Il piano quadriennale prevede entro il 2026, l'offerta di prodotti sarà per il 40% ICE, 60% ibrida ed elettrica. Lo sviluppo dell'ICE, componente essenziale della tradizione della Società, proseguirà. I motori ibridi continueranno a beneficiare del trasferimento tecnologico dall'esperienza di Ferrari nel mondo delle corse. I motori elettrici saranno progettati, sviluppati e realizzati artigianalmente a Maranello, per assicurare un'esperienza di guida unica derivante anche da soluzioni del mondo delle corse.