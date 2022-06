OPAS Coima Res al via, Consob approva documento offerta

Coima Res

(Teleborsa) - Laharelativo all'offerta pubblica di acquisto e scambiopromossa da Evergreen e avente ad oggetto massime 36.106.557 azioni ordinari di, società immobiliare quotata su Euronext Milan. L'OPA è finalizzata aldelle azioni di Coima Res da Piazza Affari. Evergreen è partecipata da Qatar Holding LLC per il 97% e da COIMA Holding (società indirettamente controllata da Manfredi Catella) per il 3%.Il, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio il 27 giugno 2022 e terminerà, salvo proroghe, il 22 luglio 2022 (estremi inclusi). L'offerente offrirà unpari a 10 euro per ciascuna azione portata in adesione, o in alternativa 1 azione di Evergreen non quotata per 1 azione portata in adesione.