Powell (FED): "fortemente concentrati" sulla riduzione dell'inflazione

(Teleborsa) - "Io e i miei colleghi siamo". Lo ha affermato il presidente della Federal Reserve,, due giorni dopo che il Federal Open Market Committee (FOMC) della banca centrale statunitense ha votato per aumentare i tassi di interesse di riferimento di tre quarti di punto percentuale a un intervallo target dell'1,5%-1,75%."Il forte impegno della Federal Reserve nei confronti del nostro mandato di stabilità dei prezzi", ha affermato in un discorso introduttivo a una conferenza sponsorizzata dalla Federal Reserve sul ruolo globale della valuta statunitense."Il rispetto del nostro duplice mandato dipende anche dal mantenimento della stabilità finanziaria - ha spiegato - L'impegno della FED sia per il nostro doppio mandato che per la stabilità finanziaria".Powell ha citato l'importanza del dollaro nel finanziamento globale, facendo l'esempio delledella banca centrale statunitense che forniscono alle banche centrali estere la capacità di fornire finanziamenti in dollari statunitensi alle istituzioni nelle loro giurisdizioni. Una swap line è un accordo tra due banche centrali per lo scambio di valute. "Le linee di scambio sono statedurante la crisi finanziaria globale, la crisi del debito dell'area dell'euro del 2011 e le turbolenze finanziarie all'inizio della pandemia di Covid-19 nel 2020", ha ricordato il banchiere centrale.Guardando al futuro, Powell ha riconosciuto che "si stanno verificandoche potrebberoin futuro". Ha citato il fatto che la maggior parte delle principali economie ha già o sta sviluppando pagamenti istantanei 24 ore su 24, 7 giorni su 7, oltre che "l'enorme crescita di criptovalute e stablecoin" e le valutazioni riguardanti la valuta digitale della banca centrale statunitense (CBDC).