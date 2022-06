JD.com, risultati deludenti nel grande evento di shopping "618"

JD.com

(Teleborsa) -, una delle principali piattaforme e-commerce cinesi, è in netto calo sulla Borsa di Hong Kong dopo che ha comunicato r. Si tratta del secondo maggior momento di acquisti dopo il Singles Day di novembre ed è stato creato nel 2004 per celebrare l'anniversario della fondazione della stessa JD.com.Le vendite totali di JD.com sononei 18 giorni fino a domenica, ha affermato la società, in netto calo rispetto alla crescita del 27,7% dell'evento del 2021. Gli acquirenti cinesi hanno acquistato(quasi 54 miliardi di euro) di beni sulla piattaforma di JD nel periodo "618".I dati emersi fanno pensare che l'appetito dei consumatori della seconda economia più grande del mondo sia statoin diverse città e dal rallentamento delle condizioni economiche.