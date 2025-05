Ferretti, Galassi: risultati confermano efficacia di strategia chiara e mirata

Ferretti

(Teleborsa) - "Chiudiamo il primo trimestre del 2025 con. Il portafoglio ordini ha toccato un nuovo massimo storico, raggiungendo 1.768,6 milioni di euro, con un incremento del 7,6% rispetto al 31 marzo 2024 e del 6,3% rispetto al 31 dicembre 2024. Una performance trainata principalmente dal forte incremento negli ultimi mesi della domanda di Made-to-measure e Super yachts, che oggi rappresentano insieme circa il 73,0% del totale portafoglio ordini". Lo ha affermato, Amministratore Delegato di, commentando i risultati del primo trimestre 2025 "Nel corso dei primi tre mesi dell'anno, la partecipazione ai principali saloni nautici internazionali di Dusseldorf, Miami, Dubai e Palm Beach ha rafforzato la nostra presenza in mercati strategici, generando un, segno della capacità del Gruppo di operare con successo in un contesto in evoluzione", ha aggiunto."Questi risultati confermano l', orientata al consolidamento dei mercati tradizionali e all'espansione nei segmenti a più alta marginalità - ha detto Galassi - Proseguiamo con determinazione nel nostro percorso di crescita, investendo in innovazione e qualità, pronti a cogliere le opportunità di mercato per rafforzare ulteriormente la nostra posizione di leadership nel settore della nautica di lusso".