Garofalo Health Care, utile primo trimestre stabile a 10,1 milioni di euro

Garofalo Health Care

(Teleborsa) -(GHC), società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia, ha chiuso ilconconsolidati pari a 128,6 milioni di euro, in aumento di 2,4 milioni di euro rispetto a 126,1 milioni di euro registrati nel 1Q2024. Tali risultati beneficiano in maniera particolare dell'incremento delle prestazioni erogate nei confronti dei pazienti Fuori-Regione. I risultati includono il contributo di Sanatorio Triestino (5,2 milioni di euro) e del Gruppo Aurelia Hospital (25,3 milioni di euro).L'consolidato si è attestato a 23,8 milioni di euro, con una marginalità del 18,5%, in riduzione rispetto al precedente esercizio in ragione principalmente di un differente mix di produzione tra i periodi di riferimento, frutto di scelte strategiche che produrranno i loro benefici nei successivi trimestri. I risultati del trimestre riflettono inoltre anche l'aumento del costo dell'energia registrato nei primi due mesi dell'anno, poi normalizzatosi nei mesi successivi.Ildel Gruppo si è attestato a 10,1 milioni di euro, sostanzialmente allineato rispetto al 1Q2024 (+0,2%) grazie in particolare a una significativa riduzione degli oneri finanziari netti (pari a 2,9 milioni di euro e in riduzione di 0,6 milioni di euro rispetto a 3,5 milioni di euro nel 1Q2024) favorita dall'ottimizzazione della struttura finanziaria implementata a luglio 2024 che ha comportato un minor costo medio del debito.Al 31 marzo 2025 la(PFN) di GHC risulta pari a 214,3 milioni di euro, data da liquidità per 21,9 milioni di euro e debito finanziario per 236,3 milioni di euro."Il primo trimestre del 2025 si chiude in linea con le nostre ambiziose aspettative sull'anno - ha commentato l'- Particolarmente significativo è il costante aumento delle prestazioni assistenziali erogate nei confronti dei pazienti provenienti da altre Regioni, un elemento che testimonia in maniera inequivocabile la significativa attrattività delle nostre strutture a livello nazionale. Con soddisfazione rileviamo infine anche i benefici in termini di minori oneri finanziari, diretta conseguenza delle recenti azioni di ottimizzazione della struttura finanziaria intraprese a luglio dello scorso anno. Forti di questi risultati guardiamo con grande ottimismo al prosieguo dell'anno, che siamo certi riserverà importanti soddisfazioni a tutti i nostri stakeholder".