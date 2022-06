Iren, ok assemblea a bilancio, dividendo e CdA

Iren

(Teleborsa) - L’assemblea ordinaria degli Azionisti diha approvato il, la Relazione sulla gestione e laproposta di destinazione dell’utile di esercizio pari ad Euro 218.850.794,04, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 aprile 2022, come segue: 10.942.539,70 pari al 5% dell’utile di esercizio, a riserva legale;corrispondente ad Euro 0,105 per ciascuna delle n. 1.300.931.377 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale della Società con la precisazione che le eventuali azioni proprie non beneficeranno del dividendo;, contro stacco cedola il 18 luglio 2022 e record date il 19 luglio 2022; in un’apposita riserva di utili portati a nuovo, l’importo residuo pari ad almeno Euro 71.310.459,75.L’Assemblea degli azionisti, con ampia maggioranza, ha inoltreed il suo, per il triennio 2022-2023-2024.Il CdA, per la prima volta nella storia del Gruppo Iren,, 8 su un totale di 15 membri.