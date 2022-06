Met.Extra Group, dimissioni dell'AD Marianna Manfrino

Met.Extra Group

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni quotata su Euronext Milan, ha comunicato cheoperative assegnatele il 25 giugno 2021 equale Dirigente Preposto, per motivi legati alla richiesta formulata dal collegio sindacale di separare i ruoli di Amministratore Delegato, Dirigente Preposto ed Investor Relator a lei in capo.Ciò è collegato all'venutosi a creare a seguito dell'avvenuto conferimento della società operativa Met.Extra S.p.A. (gennaio 2022). Manfrino continua a mantenere il ruolo di Consigliere ed Investor Relator della società, si legge in una nota.